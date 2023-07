Lukaku-Juve, CorSport: “Accordo da settimane, Big Rom non vede l’ora. E Allegri…”

Sono giorni importanti per definire il futuro di Romelu Lukaku che, anche secondo il Corriere dello Sport, è sempre più vicino alla Juventus: "È anche il momento dell’attaccante belga che non vede l’ora di dare seguito all’accordo trovato con la Juve settimane fa. Non tanto per il triennale da 9 milioni a stagione quanto per la voglia di cominciare a lavorare con Allegri e Giuntoli, tecnico e dt che si sono ritrovati d’accordo in un attimo quando hanno parlato dell’ipotesi di prendere l’ex Inter", commenta infatti il quotidiano.