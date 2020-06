Inter, Lukaku e Lautaro di nuovo in gol in coppia dopo 6 mesi. E con questo Eriksen…

L’Inter batte 2-1 la Sampdoria e torna a 6 punti dalla Juventus capolista: i nerazzurri si impongono grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, di nuovo in gol in coppia dopo quasi 6 mesi. La coppia gol interista ha trovato nuova linfa grazie alle giocate di Christian Eriksen, apparso pienamente inserito nei meccanismi di squadra dopo le comprensibili difficoltà delle prime gare. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

“Doveva essere la notte della Lu-La, per tornare d’acchito a 6 punti dalla Juve capolista, e la coppia d’oro dell’attacco di Conte è tornata bella, affiatata, soprattutto decisiva. Non segnavano in tandem dalla Befana, Lukaku e Lautaro. Hanno scelto il primo giorno d’estate, nel silenzio di San Siro, per festeggiare di nuovo. Un peccato per i tifosi nerazzurri, visto che mai avevano brindato insieme al Meazza. Ma è il male minore, perché dopo il blackout di Napoli e mettendoci anche l’astinenza pre-Covid in casa di Lazio e Juve, serviva una risposta così. Lukaku e Lautaro tornano a essere i «padroni» dell’Inter e salgono a 41 gol in due. E stavolta in mezzo c’è anche Eriksen che non scherza. Il danese trequartista la chiave per riaccendere la Lu-La? Se basta la partita con la Samp per dare una risposta, questa è un sì. Già, perché Romelu e il Toro nel primo tempo si trovano a meraviglia, con Chris che danza con loro“.