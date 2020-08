EDICOLA GDS – Lukaku e Lautaro con 49 reti sono il miglior attacco dell’Europa League

“Lukaku e Lautaro con 49 reti sono il miglior attacco dell’Europa League”. E’ questo il titolo del trafiletto concesso in taglio basso da La Gazzetta dello Sport, in edicola sabato 8 agosto 2020, all’Inter, in vista della sfida di lunedì al Bayer Leverkusen. La copertina è dedicata all’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Notte fonda. Champions: la Juve vince ma è fuori. Agnelli deluso: ‘Adesso dobbiamo valutare’. Sarri rischia: l’ombra di Simone Inzaghi e Zidane”.