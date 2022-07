Lukaku-Lautaro, niente è cambiato: l’intesa è sempre la stessa. La verità è che…

Quattrocentoquindici giorni dopo, riecco la coppia dei sogni, Lukaku e Lautaro. Nella prima amichevole della nuova Inter di Simone Inzaghi, si sono visti sprazzi di Lu-La che aveva incantato nel biennio di Conte. "E non vedevano l’ora. E un’ora giusta giusta hanno giocato, Lukaku e Lautaro . Uno vicino all’altro, ad annusarsi, a spingersi, a ricordare e a ritrovare, antiche sintonie. E’ un’altra storia ma è sempre la stessa storia: il gol è assicurato, uno o l’altro segna sicuro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"E certo che no, non sono tutte rose e fiori. Perché un po’ di fumo di Londra nei muscoli di Lukaku c’è ancora. Big Rom ha bisogno di giocare, di sciogliersi, di buttare indietro tutta la negatività che lo ha coinvolto la passata stagione, di aggiungere brillantezza al suo gioco. Naturale che sia così, a metà luglio. E’ finita 4-1 la partita. Ma conta zero. Contava ritrovarsi. E lo sapeva bene pure Simone Inzaghi".