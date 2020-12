Lukaku, che numeri: solo Lewandowski e Haaland meglio di lui nelle ultime due stagioni

Ancora una volta l’Inter si ritrova a ringraziare Romelu Lukaku: con la doppietta segnata ieri sono 4 gol in 4 partite di Champions League, che vanno ad aggiungersi ai 7 realizzati in 8 gare di campionato. Numeri da urlo per il bomber belga, come evidenzia La Gazzetta dello Sport:

“Big Rom si è arrabbiato e, con lo spirito di Bonimba in corpo, si è abbattuto sul Borussia: ha innescato il primo gol di Darmian, il palo di Lautaro e ne ha segnati due. Mille palloni difesi e mille cavalcate. Un gigante incontenibile: 4 gol su 4 partite in Champions; 7 su 8 in campionato. […] Solo Lewandowski (18) ed Haaland (16) superano i suoi 13 centri in Europa nelle ultime due stagioni“.