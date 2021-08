Lukaku vs Van Dijk in Liverpool-Chelsea. Klopp: “Meglio fermarlo”. Tuchel: “Che duello”.

L'ex attaccante nerazzurro titolare nella sfida contro i Reds. I due allenatori hanno parlato del duello individuale col calciatore del Liverpool

In Premier League si sta per giocare la partita tra Liverpool e Chelsea. Klopp e Tuchel, i due allenatori dei club inglesi, sono stati chiamati a parlare del duello tra Van Dijk e Lukaku, ex attaccante dell'Inter passato ai Blues qualche settimana fa.