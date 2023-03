CorSera – Inter, Lukaku tornerà al Chelsea: Romelu non ha ancora costruito…

La tripletta contro la Svezia potrebbe rappresentare la svolta per Romelu Lukaku . Protagonista di una stagione fin qui sottotono a causa anche degli infortuni, Big Rom vuole conquistare la fiducia dell'Inter. "Big Rom esulta con l’indice davanti alla bocca, chiedendo silenzio, ma dopo il Mondiale disastroso, è ancora presto per prendersi rivincite credibili e durature".

"Quelle devono arrivare prima di tutto in nerazzurro: il gol al Porto nella gara di andata ha trascinato l’Inter ai quarti, ma attorno a quello Romelu non ha costruito ancora il ponte necessario per rifare in estate il viaggio di ritorno da Londra, dove intanto rientrerà a fine prestito", sottolinea il Corriere della Sera.