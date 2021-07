Hakimi via dall’Inter, Lukaku non nasconde il dispiacere: “Mi manchi”

Il centravanti dell'Inter messaggia sui social con l'ex compagno nerazzurro passato da pochi giorni al Psg

Romelu Lukaku ha ancora alcuni giorni di vacanza da trascorrere prima di riunirsi con l'Inter e iniziare la preparazione per la prossima stagione. Il centravanti dell'Inter è in viaggio in aereo privato e ha postato una foto durante il trasporto. Prontamente arriva il commento dell'ormai ex compagno Hakimi, passato al Psg, e Lukaku non nasconde il dispiacere per la sua partenza commentando così: "I miss you (Mi manchi)".