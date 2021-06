In tv si chiedono come si ferma Lukaku. “Marcatura stretta”. Toni: “Affatto. Il difensore…”

Impazza già il dibattito su come l'Italia dovrà fermare Big Rom nella gara degli Europei valida per i quarti di finale

Lukakuè il giocatore da fermare per l'Italia nella prossima gara contro il Belgio. Vale per i quarti, vale per il passaggio alla semifinale dell'Europeo. E allora in Italia già ieri sera, dopo la partita contro il Portogallo, si stavano già chiedendo come si ferma l'attaccante dell'Inter campione d'Italia. E in tv c'è stato chi ha spiegato come Romelu possa 'soffrire la marcatura stretta'.