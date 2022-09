Lukaku in Belgio per ulteriori controlli. SM: ”Rientrerà dopo la sosta”

Romelu Lukaku è volato in Belgio per ulteriori controlli alla coscia sinistra. ''Mossa che sembra escludere la possibilità di rivedere il giocatore allenarsi insieme al resto del gruppo prima della sosta per gli impegni delle nazionali e che costringerà l'Inter a fare a meno del suo bomber ancora per un po''', spiega Sport Mediaset che poi tende ad escludere l'utilizzo dell'ex Chelsea e United nelle prossime gare prima della sosta. ''Romelu potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca anche per i match contro Bayern, Torino, Plzen e Udinese. Tutto con l'obiettivo di presentarsi nuovamente al 100% al rientro dopo la pausa per la partita contro la Roma''.