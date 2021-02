Lukaku, parlano i fatti: prestazione mostruosa, messaggio a Ibrahimovic

L'attaccante belga ha trascinato l'Inter al successo contro la Lazio: 22 i gol stagionali, 300 tra i professionisti

L'Inter batte 3-1 la Lazio e si porta in testa alla classifica. Mattatore della serata, ancora una volta, è Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport esalta la prestazione del bomber belga, che manda un messaggio forte e chiaro a Zlatan Ibrahimovic, a una settima dal derby: "Lukaku preferisce parlare in questo modo, preferisce replicare con i fatti, soprattutto se sono gol pesanti, cavalcate selvagge, assist fondamentali nel momento giusto, al posto giusto. Romelu Lukaku si presenta alla sfida di vertice, al derby di domenica (pomeriggio, pensa te) contro il Milan portando l’Inter in testa, portando se stesso a guardare, occhi negli occhi, il nemico Zlatan Ibrahimovic dall’alto in basso. Non spreca parole, questa volta, segna due gol (300 totali tra i club e la nazionale) e offre lo spettacolo più esaltante con la progressione che porta al 3-1, proprio quando la Lazio si è fatta sotto.