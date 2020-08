Capuano: “Lukaku per distacco miglior colpo della Serie A 2019/2020. Non era scontato che…”

Stagione entusiasmante per Romelu Lukaku. Al primo anno di Inter, il centravanti belga è riuscito subito a imporsi e il suo impatto è stato devastante. Ne ha parlato il giornalista Giovanni Capuano:

“Che Lukaku fosse un attaccante più funzionale ad aiutare la sua squadra era chiaro. Quello che non era scontato era che sapesse da subito colmare il gap di gol che l’Inter lasciava andare rinunciando a Icardi e Perisic in un colpo solo. C’è riuscito il primo anno il che lo rende il miglior colpo della Serie A nell’estate 2019. Per distacco”.