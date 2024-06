Sky – Mercato Milan: Zirkzee primo obiettivo. Non convince pista Lukaku

"C'è una clausola da 40 mln di euro ma ci sono costi di commissione alte: Zirkzee resta il primo obiettivo del Milan". Questo è quanto viene riportato da Skysport sul mercato rossonero. "Le varie alternative che portano a Lukaku non convincono fino in fondo come la pista che porta a Dovbyk anche se ha fatto bene in Liga col Girona", spiegano dal canale satellitare. Il calciatore, che ha giocato in prestito dal Chelsea nella Roma nell'ultima stagione, resta tra i primi obiettivi del Napoli di Antonio Conte .

Moncada è in Inghilterra per parlare con club inglesi che hanno giocatori in esubero come ad esempio Armando Broja del Chelsea che arriverebbe come secondo attaccante ma in quel caso andrebbe ad essere rivalutata la situazione di Jovic. Piace anche Matty Cash, terzino destro di proprietà dell'Aston Villa.