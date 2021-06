GdS – Italia, la missione è incatenare Lukaku. La difesa è vulnerabile

La formazione di Mancini sarà chiamata ad affrontare la Nazionale di Big Rom: il confronto tra le due squadre

La Gazzetta dello Sport parla proprio della partita tra la formazione azzurra e quella belga: "Loro hanno un bel collettivo, come il nostro. Meno giovane, più collaudato, con un baricentro più basso. Tendono a coprirsi e poi allungare il campo con lancioni. Hanno due top player come De Bruyne e Lukaku, mentre i nostri sono aspiranti top, se si esclude forse Verratti che però non è sicuro del posto. Abbiamo più entusiasmo, perché non siamo i primi del ranking Fifa, veniamo dall’Apocalisse russa e, arrivati ai quarti, tutto quello che viene è un successo. Lavoriamo per il Qatar. La nostra missione è incatenare Lukaku, fare possesso veloce, abbassare di qualche metro la linea difensiva per non esporsi alle ripartenze di Big Rom e poi attaccare sulle fasce, da dove possiamo far male a una difesa forte fisicamente ma superabile palla bassa. Però in zona gol dobbiamo essere più precisi", le parole della rosea.