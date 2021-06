Italia, la formazione anti-Belgio: Mancini prova Chiellini. Ripunta sui cambi?

Il CT azzurro ha provato ieri la stessa formazione che ha giocato contro l'Austria: si avvicina la sfida con Lukaku

Venerdì sera l'Italia di Mancini affronterà ai quarti il Belgio di Lukaku . E pare proprio che sarà Chiellini a giocare. Ieri è stato provato nell'undici titolare durante l'allenamento condotto dal ct. Ci dovrebbe essere il giocatore bianconero accanto a Bonucci in difesa. Per il resto in campo per la partitella sono scesi gli stessi uomini che hanno giocato da titolari nella gara contro l'Austria.

"Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Barella e Verratti ai fianchi di Jorginho e davanti il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Dunque non Chiesa sulla fascia destra, dunque non Pessina o Locatelli al posto di uno fra Barella e Verratti. Solo nell’ultima parte di allenamento qualche variazione sul tema: Belotti per Immobile, Cristante per Jorginho, Locatelli per Verratti, Acerbi per Chiellini, insistendo sempre sugli altri". Insomma, Mancini non esclude che la partita duri più di novanta minuti e spera che i cambi - che hanno cambiato la gara con l'Austria - in qualche modo possano ripetersi.