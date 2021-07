Bonucci: “Lukaku o Morata, chi il più forte? Quando giochi queste competizioni…”

Il difensore della Nazionale è stato chiamato a fare un confronto tra l'attaccante interista e quello bianconero

Eva A. Provenzano

Nella conferenza stampa che precede la partita con la Spagna a Bonucci è stato chiesto di Morata e di un paragone con Lukaku: «Alvaro è un amico, a Torino spesso passiamo del tempo insieme. Mi dispiace per quello che ha subito, so cosa significa leggere e sentire certe cose. Una persona squisita, un grande calciatore e un attaccante totale, uno dei migliori centravanti al mondo. Servirà grande attenzione per lui. Più forte lui o Lukaku? Sono due grandissimi attaccanti. Quando giochi queste competizioni e in questi turni sono tutti forti. Hanno caratteristiche diverse, dovremo fare molta attenzione ad ogni particolare per portare a casa qualcosa di importante».

«C'è la voglia da parte di tutti di fare una grande prestazione e vivere la gara con trasporto, passione e umiltà per portare a casa il risultato. La Spagna è in continua crescita, serve grande rispetto. Abbiamo sia noi che loro un modo preciso di giocare, dovremo fare attenzione ai loro movimenti senza palla. Sarà una gara aperta, dovremo stare aperti alle loro ripartenze perché davanti hanno calciatori di qualità», ha aggiunto sulla semifinale dell'Europeo il calciatore della Juventus. «Quando giochi Italia-Spagna non ci sono favoriti, anche se gli avversari hanno avuto difficoltà iniziali. Noi dobbiamo essere stimolati dall'affrontare una Nazionale così», ha detto ancora.

Infine il calciatore ha sottolineato: «L'Italia gioca meglio? Abbiamo intrapreso un'idea di gioco precisa, condurre la partita. Non si può fare per novanta minuti. La nostra cultura è di saper venir fuori dalle difficoltà e reagire. Secondo me ci saranno momenti della gara in cui dovremo difenderci. Ce la godiamo e vogliamo dare tutto noi stessi per vincere e vogliamo dedicare la vittoria a Spinazzola che ci ha dato tante energie».

(Fonte: Skysport)