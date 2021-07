Inter, Inzaghi vuole Raspadori: “Cifre e contropartite, si tratta col Sassuolo”

Il nuovo allenatore nerazzurro ha le idee chiare e attende rinforzi nel reparto avanzato: Lukaku e Lautaro non bastano

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi ha chiesto di ripartire da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco, ma non bastano. Vuole un altro rinforzo e ha già fatto nome e cognome del profilo ideale per il reparto avanzato alla società: Giacomo Raspadori. Classe 2000, ora impegnato in Nazionale agli Europei, il baby attaccante del Sassuolo è considerato il rinforzo perfetto per il parco attaccanti nerazzurro. L’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha più volte ribadito che Raspadori non si muoverà in estate, ma l’Inter è pronta a provarci nelle prossime settimane.

Come riportato da Sportmediaset, “Inzaghi ha chiesto che Lautaro facesse parte della categoria degli intoccabili, esattamente come Lukaku, suo partner d'attacco. Su altri si può insomma "trattare", sul Toro no! E tra i trattabili c'è anche Alexis Sanchez, non perché Inzaghi non si fidi delle doti tecniche del cileno, quanto perché le sue condizioni fisiche non danno certezze di continuità. Comunque sia, è certo che Sanchez vuole restare nerazzurro e che l'Inter vuole continuare con lui, più che altro c'è la necessità di tutelarsi. E la tutela più gradita sarebbe quella di Raspadori. Con l'addio di Pinamonti e il rientro di Salcedo da valutare, l'attaccante del Sassuolo sarebbe la punta ideale per inaugurare il nuovo corso fatto di investimenti mirati su giovani di grande prospettiva”.

Si entra poi nel dettaglio e spuntano anche i nomi che i nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo nella trattativa con il Sassuolo per arrivare a Raspadori: “L’idea dell'Inter è stata inizialmente quella di bloccare il giocatore per l'anno prossimo grazie a un gentlemen agreement tra Marotta e Carnevali, ora però i due stanno discutendo di un possibile affare da chiudere già questa estate. Il cartellino di Raspadori è valutato circa 20 milioni, l'Inter è pronta a inserire nella trattativa contropartite gradite al Sassuolo (Pinamonti o i primavera Oristanio, Pirola e Satriano). Non è un affare destinato a chiudersi nel breve, prima l'Inter ha necessità di operare altrove, sia in uscita che in entrata per sostituire Hakimi, ma è certo una trattativa che ci accompagnerà per il corso di questa estate”, si legge.

(Fonte: Sportmediaset)