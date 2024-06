Chiellini: “Lukaku, gli serve squadra attorno come all’Inter. Al Napoli…”

Giorgio Chiellini , ospite di Skysport, ha parlato di Lukaku in chiave Napoli. Il calciatore ha giocato da titolare nella partita contro la Slovacchia, e ha vinto la Nazionale di Skriniar , uno a zero. Di lui si dice che Conte voglia riprenderlo con sé dopo l'esperienza insieme all'Inter. L'ex difensore bianconero ha sottolineato: «Sono sempre stato pro Lukaku, quello che si è visto nella Roma è stato tanto, ha fatto molto. Sicuramente ha bisogno di una squadra attorno, come all'Inter. Come tutti i giocatori del resto», ha sottolineato.

«Ma è importante e se è messo in una condizione fisica buona può fare la differenza, Al Napoli non farebbe le Coppe e potrebbe allenarsi per il meglio. Il belga per me è un acquisto da fare sempre: poi ci sono dinamiche economiche e la sua volontà ma credo che come giocatore non si possa discutere», ha concluso.