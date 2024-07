Lukaku cancella il suo passato: via dai social tutte le foto con Inter e Roma

Un taglio col passato. Romelu Lukaku riparte da zero. O da sei. È il numero delle foto che ha lasciato sul suo profilo Instagram . Il resto le ha eliminate. Non ci sono quelle con le squadre del passato: né Everton, né United. Ha cancellato quelle col Chelsea, quelle delle vittorie con l'Inter, quelle con la Roma della scorsa stagione. Tutto via con un colpo di spugna. Come se dovesse ricominciare tutto da capo. Come fanno le star, ad esempio i cantanti, quando sono pronti a lanciare un nuovo disco.

E da capo infatti ricomincerà perché si racconta di un accordo già preso con il Napoli, a sei mln a stagione, con stipendio ridotto. Vuole tornare a giocare con Conte che lo ha portato al trionfo in nerazzurro. Si prepara così, cancellando il passato, al futuro. Chissà poi cosa vorrà dire esattamente con questo gesto. Dopotutto ci sono tante cose che ancora gli interisti non hanno capito. Come le tante parole bellissime spese per la sua esperienza a Milano, quella in cui ha vinto lo scudetto, ma che poi si sono concretizzate con un addio per trovare un riscatto mai trovato col Chelsea. Ha chiesto di tornare e quando è tornato, con l'Inter ha giocato pure una finale di CL, dopo quella di EL degli anni prima. Ma non è bastato. Ha detto di voler rimanere, poi ha spento il cellulare e non ha risposto neanche a Lautaro, che era stato per un altro anno la sua metà calcistica. Un addio mai spiegato veramente. Difficile da comprendere. Come questo reset di foto sul profilo Instagram.