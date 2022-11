Lukaku è nel ritiro del Belgio. “Sorprende la sua valigia”

Il giocatore nerazzurro è arrivato nel suo Paese a Tubize, dove è in ritiro la sua Nazionale prima della partenza per i Mondiali

Anche Romelu Lukaku è arrivato nel ritiro del Belgio in previsione dei Mondiali . Il giocatore nerazzurro è stato convocato dal ct Martinez ma è reduce da un infortunio, una ricaduta che lo ha visto saltare anche le ultime gare di campionato a pochi giorni dal rientro in campo.

Il giocatore è sotto gli occhi dei media belga perché ci sono dubbi sulla sua condizione. Quello che sorprende, scrivono, è che il calciatore ha comunque portato con sé una grossa valigia. "Indipendentemente dal risultato del test strumentale per capire come è messo il tendine del suo ginocchio, il calciatore sarà prima in Kuwait e poi in Qatar", ha scritto il sito HLN.