Lukaku segna in Nazionale, ma i media belga notano nervosismo: “Ce l’aveva…”

Il giocatore ha segnato anche contro la Repubblica Ceca ma i siti sportivi del suo Paese raccontano delle difficoltà avute in gara

Eva A. Provenzano

Con la Repubblica Ceca è finita uno a uno e lui ha anche segnato. Se in Italia hanno visto una prestazione da leader per Romelu Lukaku, in Belgio invece sono stati critici per il risultato della Nazionale.

In particolare hanno raccontato di un alterco che il calciatore nerazzurro avrebbe avuto in campo con Tielemans, centrocampista del Leicester e suo compagno di Nazionale. I siti belga raccontano di una serata storta per la formazione di Martinez "ed è stato evidente anche per il nervosismo dell'attaccante interista".

"L'attaccante è riuscito a segnare - si legge - ma non era a suo agio durante la gara. Il centrocampo non lo ha aiutato a pressare e spesso è stato costretto a tornare indietro. Questo gli avrebbe causato frustrazione e ce l'aveva soprattutto con Youri Tielemans. Non lo avrebbe sostenuto abbastanza e per l'attaccante è stata una seccatura. Non solo per la mancata pressione sui rivali ma anche perché quando era in fase di possesso palla ha fatto difficoltà a comunicare con Lukaku".

Insomma, qualche difficoltà in Nazionale per l'attaccante nerazzurro che avrebbe anche discusso col compagno in campo. La discussione è nata per un passaggio sbagliato. Sembrano cose di campo. Ma in Belgio hanno sottolineato anche questo per raccontare la mancata vittoria della squadra guidata dall'interista, che intanto continua a segnare. Nel Belgio ha segnato 59 gol in 91 presenze. Con l'Inter ha una media ancora migliore. Altri 59 gol segnati in 85 presenze. Il nervosismo che si è visto in campo di sicuro non è legato al suo rendimento e sembra proprio perdonabile.

(Fonte: voetbalprimeur.be)