Verso Inter-Torino, la decisione su Lukaku. Occasione per Biraghi, Gagliardini in dubbio

Arrivano buone notizie dall’infermeria perché Lukaku, uscito dolorante con il Verona, non ha riportato infortuni seri. “E’ facile ipotizzare che però, contro il Torino Lukaku verrà tenuto a riposo. Il calendario fittissimo, con altre 6 gare di campionato da giocare oltre a quella coi granata e un’Europa League che mai come in questo momento per l’Inter è diventata un obiettivo che potrebbe dare tutto un altro sapore alla stagione, fa sì che lo staff nerazzurro abbia deciso di trattare con estrema cautela il fastidio fisico del centravanti, per evitare che degeneri in qualcosa di più serio”, spiega Tuttosport. Conte punterà dall’inizio su Lautaro Martinez e Sanchez, entrambi a caccia di riscatto.

FORMAZIONE – In difesa, invece, dovrebbe giocare Bastoni, rientrato dalla squalifica, accanto a de Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo sarà confermato Brozovic, con uno tra Vecino e Gagliardini al suo fianco. Sugli esterni, secondo Tuttosport, potrebbe trovare spazio Biraghi, mentre a destra ci sarà Candreva. L’altro dubbio riguarda Eriksen, che potrebbe giocare dall’inizio con Borja Valero come unica alternativa.