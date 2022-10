115 mln per Lukaku, ma per il Chelsea non è investimento sbagliato: ecco perché

Lukaku fuori dai piani Chelsea

"Lukaku in questo momento è l’ultima delle preoccupazioni del Chelsea. Resta un giocatore di proprietà della squadra la cui situazione andrà risolta, ma gli errori commessi e la delusione da entrambe le parti resta troppo grossa per pensare che l’esperimento si possa ripetere e che Lukaku abbia un futuro al Chelsea, anche se nel frattempo a Stamford Bridge è cambiato tutto, dalla proprietà al tecnico. Non c’è nemmeno l’onta dell’investimento sbagliato: Lukaku è stato l’ultimo acquisto dell’era Abramovich, non il primo della nuova cordata statunitense guidata da Todd Boehly, quindi non c’è nessun investimento da valorizzare a tutti i costi. Anzi: Boehly per chiudere la trattativa coi nerazzurri ha seguito il suggerimento di Jay-Z, suo amico di vecchia data e partner in affari negli Usa la cui Roc Nation cura gli interessi di Lukaku. L’Inter, ha suggerito il rapper, era la soluzione migliore per tutti", si legge.