Lukaku, i numeri di una stagione no. Una questione tecnico-tattica irrisolta

Il Chelsea ha fatto un grosso investimento per acquistare dall'Inter il belga, ma la sua integrazione in squadra non è decollata

Eva A. Provenzano

16 volte titolare su 40 gare tra Premier League e Champions. Questi sono i dati fatti registrare finora da Lukakual Chelsea. Sono trascorsi ben 46 giorni dalla sua ultima gara da titolare, era stata una vittoria per 1-0 contro al Crystal Palace. In CL non gioca una gara dal primo minuto dalla fase eliminatoria, la gara di ritorno contro lo Zenit, ed era l'8 dicembre del 2021 e quella sera aveva segnato anche il gol del 2 a 2 (era finita poi 3 a 3), una delle uniche due reti segnate dal belga in Coppa. 5 i gol segnati invece in campionato. 7 in totale per un giocatore che nella scorsa stagione all'Inter ha fatto scintille.

C'è un'evidente questione tecnico-tattica che non è stata risolta, su come Lukaku si integra con il resto della squadra che un anno fa ha vinto la CL. I rapporti con Tuchel non sembrano sfavillanti. C'è da capire cosa passa nella testa dell'attaccante, se effettivamente come sembra l'attaccante stia cercando altre strade. Poi c'è da capire la volontà del Chelsea che ha fatto un investimento importante su di lui: come si risolverà il rapporto tra le parti?

(Fonte: SS24)