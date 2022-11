Lukaku, nuovi controlli in vista del Mondiale: il Belgio e l’Inter lo aspettano

Romelu Lukaku non vuole rassegnarsi: l'attaccante belga non sarà a disposizione dell'Inter per l'ultima partita del 2022 dei nerazzurri, ma è stato convocato per i Mondiali, e non intende assolutamente saltare l'appuntamento in Qatar. In questi giorni, come scrive Tuttosport, Big Rom si sottoporrà a nuovi controlli: "Nonostante abbia giocato appena 5 partite in stagione con l'Inter, Romelu Lukaku è stato incluso da Roberto Martínez, ct del Belgio, nella lista dei convocati per il Belgio al Mondiale. Tra oggi e lunedì il centravanti effettuerà una nuova risonanza magnetica per verificare la cicatrice al muscolo del flessore della coscia sinistra infortunatosi per la prima volta il 28 agosto con ricaduta certificata il 31 ottobre".