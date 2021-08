CdS – Inter, Lukaku via con offerta irrinunciabile. Ecco quanto sarà reinvestito

Prosegue senza sosta il pressing del Chelsea per l'attaccante belga: per i nerazzurri in arrivo una cifra considerevole

"Ormai è chiaro che di fronte a un'offerta irrinunciabile, diciamo sui 130 milioni, Steven Zhang lascerà partire Lukaku. La prima proposta non è stata sufficiente, la seconda vedremo. [...] Si tratterà, dunque, di una cessione dolorosa che l'area tecnica avrebbe preferito non fare, ma l'ad Marotta e il ds Ausilio hanno troppi anni d'esperienza nel calcio per non sapere che, a questo punto, le esigenze societarie (e della proprietà) prevalgono su tutto. Se a fine stagione (o prima) i due faranno considerazioni diverse sul loro futuro e non rinnoveranno il contratto, lo vedremo. Per adesso, però, conta l'Inter e se Big Rom farà le valigie e si imbarcherà su un volo diretto a Londra, ci sarà da trovare il sostituto (ne parliamo nelle prossime pagine) e da allestire una rosa competitiva. Meglio se in tempi brevi. Peccato che la cifra in arrivo dal Chelsea sarà reinvestita solo al 30-40%, diciamo tra i 45 e i 55 milioni. Perché vanno pagate le rate di Lukaku allo United e c'è da chiudere la campagna trasferimenti con un attivo di 80 milioni".