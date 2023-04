EDICOLA / CdS: Lukaku offeso due volte, alla prossima tirategli lavandino. La manita…

"Lukaku offeso due volte. La prossima tirategli un lavandino". Questo è il titolo che il Corriere dello Sport ha scelto per commentare la sentenza con la quale è stato respinto il ricorso dell'Inter per togliere la squalifica del belga in Coppa Italia. Era stato ammonito per un'esultanza esagerata volta a zittire la curva della Juve ma aveva ricevuto certificati cori razzisti. Quel dito sulla bocca a dire schhh era per zittire chi lo aveva insultato. Hanno tolto lo stop di una giornata alla curva bianconera e hanno invece lasciato la giornata di squalifica a Romelu. Ha pagato lui che era la vittima dei cori beceri. Da qui la reazione in prima pagina del quotidiano che arriva dopo il comunicato ufficiale dell'Inter.