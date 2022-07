Inter, Lukaku e Onana già amici: allenamenti in Sardegna. Ecco chi li ha presentati

Il centravanti dell'Inter ha accolto il nuovo portiere nerazzurro in Sardegna, i due hanno un amico in comune al Chelsea

In attesa di rientrare all'Inter e riprendere la sua avventura in nerazzurro, Romelu Lukaku si sta allenando in Sardegna assieme a un nuovo compagno interista. Si tratta del portiere Onana che ancora deve vestire la maglia nerazzurra, ma è già amico del belga.