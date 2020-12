“Lukaku oro Inter: è già nella storia. Record pazzeschi”. Recita così il titolo del trafiletto dedicato a Romelu Lukaku sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 dicembre 2020. la copertina è dedicata a Ibrahimovic e all’Europa League mentre in taglio alto c’è spazio per la Juventus e i gol di Chiesa (primo) e Ronaldo (750°).