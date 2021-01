Inter: Lukaku, pacche ai compagni dopo la vittoria col Crotone: “Bravi, ragazzi. E Lauti…”

Eccolo il messaggio di Lukaku. Se dopo le ultime partite non erano arrivate dai post del nerazzurro parole di commento ad accompagnare le foto pubblicate, questa volta Big Rom le usa per dare pacche sulle spalle ai compagni. “Bravi ragazzi”, ha scritto pubblicando un’immagine di gruppo.

E ha poi fatto i complimenti a Lautaro per la tripletta segnata contro il Crotone: “Congratulazioni a mio fratello Lauti”. Belle parole per l’argentino accompagnate anche dall’assist sul primo gol. La LuLa funziona in campo e fuori.