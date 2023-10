Repubblica – Lukaku paga per tutti: il suo è l’unico tradimento che conta?

Sale l'attesa in vista di Inter-Roma, in programma domani a San Siro. L'uomo più atteso, e non potrebbe essere altrimenti, è Romelu Lukaku, per il quale l'accoglienza dei tifosi nerazzurri non sarà di certo affettuosa. Repubblica scrive così: "Un tribunale di trentamila senza macchia scaglierà il primo fischio nell’arena. Torna Lukaku, niente è perdonato. Per chi si fosse chiesto dove stesse il confine tra l’indifferenza e l’indignazione e quando ma quando mai la coscienza di un popolo potesse ribellarsi allo sgarbo, ecco la risposta. Di tutti i tradimenti conta e va esecrato quello del centravanti belga. Ci sono politici che hanno cambiato bandiera, col favor delle tenebre e di un posto al sole. Opinionisti che hanno sostenuto tutto e il suo contrario, senza nemmeno sapere che cosa significhi esser sofisti, individuando la parte scoperta in commedia o nel talk. Uomini e donne che sono svaniti (l’abbiam fatto in tanti) dentro una bolla di non detto, spegnendo il telefono e bloccando i contatti. Anche per loro paga Lukaku. Anche per noi, giacché il modo migliore di non riconoscere le proprie responsabilità è quello di individuarle in un altro".