Lukaku: “CR7 fra i primi 3 della storia del calcio, non mi paragonate a lui. In Italia…”

In Premier League si parla tanto di un duello tra Manchester United e Chelsea (dunque, anche tra Cristiano Ronaldo e Lukaku ) per la vittoria del titolo. Ma Big Rom, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Belgio e Repubblica Ceca, non vuol sentir parlare di paragoni con il campione portoghese:

"Non mi paragonate a Cristiano Ronaldo. Lui è fra i primi tre giocatori della storia del calcio. Non mi chiedete in quale delle tre posizioni è, ma di sicuro è sul podio. Merita un posto d'onore per quello che ha fatto nella sua carriera. Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Italia e ora sono contento che sia tornato in Premier League, per il campionato è una notizia positiva".