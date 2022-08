Infortunio Lukaku, CorSera: “Due fattori inducono a pensare positivo”

Due fattori inducono a pensare positivo sull’infortunio accusato da Romelu Lukaku ieri in allenamento. In casa Inter hanno tutti le dita incrociate dopo lo stop di Big Rom, oggi ne ha parlato così il Corriere della Sera.

"Reduce da una delle preparazioni più complete e intense degli ultimi anni, fondamentale per rimettersi in condizione dopo una stagione in cui era partito titolare ventidue volte, il belga non è storicamente soggetto a molti infortuni muscolari e tantomeno di lunga durata, due fattori che inducono a pensare positivo. Uno sforzo che l’Inter deve fare anche in generale, dopo un weekend decisamente complesso, fra la sconfitta «che brucia» (Inzaghi dixit) contro la Lazio, il sorteggio europeo con Bayern e Barcellona e infine lo stop del belga, uomo chiave per la rivincita scudetto”, si legge.