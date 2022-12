EDICOLA / CdS: Lukaku fa piangere il Belgio. Juve, tutti addosso

In prima pagina il giornale romano riprende la questione bianconera: dopo la FIGC si muove anche l'UEFA. E poi l'addio ai Mondiali di Romelu

Ancora la Juventus e la questione plusvalenze in prima pagina. Il Corriere dello Sport oggi sceglie come titolo: "Juve, tutti addosso" riferendosi al fatto che "Dopo la Figc si muove anche l'UEFA di Ceferin. Rischio Champions". Si vuole vedere chiaro sui bilanci bianconeri finiti nel mirino della Procura di Torino. Il gip parla di illeciti sugli stipendi.

Il quotidiano in prima pagina parla ovviamente anche di Mondiali: "La Germania finisce qui" è il titolo scelto per parlare dell'eliminazione della Nazionale tedesca. E in fondo si legge anche: "Lukaku fa piangere il Belgio. L'interista entra nella ripresa e nel finale fallisce almeno quattro facili occasioni. La Croazia di Modric seconda dietro ad un fantastico Marocco".