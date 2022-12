Perisic su Lukaku: “Ero con lui dopo Croazia-Belgio. Spero vinca con l’Inter”

Compagni all'Inter nell'anno dello scudetto con Conte, Perisic e Lukakusi sono ritrovati di fronte questa sera nella gara tra Croazia e Belgio. Alla fine, dopo diversi errori fatti nei suoi trenta minuti in campo, l'attaccante nerazzurro ha lasciato il campo arrabbiatissimo, in lacrime dopo aver dato pugni ad una panchina, consolato da Henry. Ma c'era anche il suo ex compagno con lui. Lo ha raccontato Ivan stesso, ai microfoni di FIFA Plus.