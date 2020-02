Il CorSport spara: “Tra Conte e l’Inter legame incompleto. C’è un grosso rischio”

Tra le colonne della propria edizione odierna il Corriere dello Sport parla della situazione che Antonio Conte sta vivendo all’Inter alla luce degli ultimi risultati. E lo fa tracciando un quadro quantomeno fantasioso della relazione tra l’allenatore nerazzurro e la società, parlando addirittura di legame incompleto e sospeso e di rischio di restare triturati senza vittoria. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Quando le antitesi crescono dentro casa, esiste solo la condanna alla vittoria per non restare triturati. Su Eriksen e più in generale sulle strategie di mercato, Conte fa di tutto ogni volta per descriversi come un estraneo al suo pianeta. Non gli avranno preso metà Real Madrid, come disse una ventina di giorni fa, ma nemmeno dei Sebastiano Esposito, dei ragazzini cioè, la cui principale qualità consiste nell’essere giovani. Quando si aggiungono alla rosa calciatori come Moses e Young, che in due fanno 940 partite giocate, 11 trofei vinti e 3 partecipazioni ai Mondiali, non esistono progetti a lunga scadenza. Il messaggio per un allenatore è chiaro. Vincere. Ora. Subito. È il solco dentro il quale vive oggi questa relazione incompleta e sospesa tra Conte e la società“.

(Fonte: Corriere dello Sport)