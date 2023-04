Esultanza Lukaku, Pistocchi: “Cose da pazzi, che differenza c’è con Leao o Del Piero?”

Juve-Intersembrava destinata a finire uno a zero per i bianconeri. Ma Lukaku ha segnato il gol che gli era stato assegnato da Massa per un mani in area di Bremer. La sua esultanza, la stessa che aveva impiegato per i gol del Belgio qualche giorno prima, ha fatto scattare il giallo perché l'arbitro l'ha ritenuta provocatoria nei confronti dei tifosi dell'Allianz Stadium. Un giallo che ha lasciato l'Inter in dieci negli ultimi minuti e che non permetterà al belga di essere in campo nella gara di ritorno di fine aprile.