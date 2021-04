SOCIAL / Inter, l’agente Pastorello in posa con Lukaku: “With the King”

L'attaccante nerazzurro appare sorridente sui social con il suo agente: un'okei per i follower e il gioco è fatto

Federico Pastorello è l'agente di Romelu Lukaku e con lui si è messo in posa per una foto postata sui social. Il giocatore nerazzurro è arrivato all'Inter nel luglio del 2019 dopo una trattativa nella quale l'agente ha fatto la sua parte. "Whit the King", ha scritto su Instagram il procuratore che pubblica un'immagine insieme all'attaccante nerazzurro: lui saluta tutti con un'okei.

È un momento importante per l'attaccante nerazzurro che, dopo aver sfiorato con l'Inter la vittoria nell'Europa League della scorsa stagione ed essere arrivato secondo in campionato, si appresta con i suoi compagni a vincere lo scudetto. Una rivincita personale che gli ha permesso di conquistare i cuori dei tifosi nerazzurri in poco tempo. Anche grazie a Conte che lo ha voluto a tutti i costi a Milano. Ora su di lui si sono riaccesi i fari della Premier League. Pare che anche Guardiola lo voglia. Ma non ditelo a Cassano. E soprattutto non ditelo al tecnico interista che se lo terrà strettissimo.