Inter, la stagione di Lukaku costa 20 mln: “Prolungamento del prestito? Zhang non si muove”

Da qui alla fine della stagione, ogni partita sarà decisiva anche per Romelu Lukaku . Il futuro dell'attaccante non è ancora deciso, ma le prestazioni e la condizione fisica dell'attaccante non convincono l'Inter. Il club nerazzurro dovrà decidere con grande attenzione il futuro del centravanti belga.

"La realtà che il rendimento dell’attaccante non sta spingendo in alcun modo la società di Zhang a muoversi per rinnovare il prestito. È costata 20 milioni lordi, una stagione di Romelu: impossibile pensare a un prolungamento, se queste sono le condizioni economiche e se questo continuerà a essere il peso del belga sulla stagione nerazzurra. C’è ancora spazio per invertire la rotta, certo. Ma neppure troppo. La distanza tra quel che era chiamato a fare e quel che realmente si è dimostrato è troppo ampia. E non è solo colpa degli infortuni, che pure lo hanno condizionato", spiega La Gazzetta dello Sport.