La BBC dice che Lukaku potrebbe far parte anche di una squadra di professori. Sarebbe…

Il sito della BBC si è divertito a pensare ai calciatori come professori. L’idea nasce da alcune iniziative prese dai singoli calciatori per aiutare i giovani studenti costretti a studiare da casa a causa del coronavirus. I calciatori, spiega il giornale, sono buoni insegnanti. “Sul campo possono elaborare molte informazioni su come si lavora in una situazione di alta pressione e possono prendere decisioni veloci nelle grandi gare. Poi fuori dal campo hanno ognuno altri talenti”.

In una ideale squadra di insegnanti in cui, ad esempio, Kompany farebbe l’insegnante di economia aziendale (ha un master in questa materia) e Lampard sarebbe un professore di latino perché ha un quoziente intellettivo elevato, Lukaku sarebbe il miglior professore di lingue. Ne conosce otto e da quando è arrivato in Italia sta migliorando il suo italiano. In passato ha anche detto: “Per me è essenziale che tutti i miei compagni possano capirmi alla perfezione. Su come voglio la palla, dove la voglio, di fronte al difensore, accanto al difensore, dietro al difensore”.

(Fonte: bbc.com)