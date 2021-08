Lukaku, cifra record per la Serie A. Numeri e dettagli dell’affare per l’Inter

L'Inter incasserà 115 milioni di euro, l'ultima cifra record per i nerazzurri era stata per Ibrahimovic al Barça

Romelu Lukaku sarà presto nuovamente un giocatore del Chelsea. L'Inter non ha potuto dire di no ai 115 milioni di euro offerti da Abramovich, vista la situazione finanziaria del club nerazzurro. La cessione di Lukaku rappresenta un nuovo record per la Serie A, dopo i 105 milioni incassati dalla Juve per Pogba. La cessione più importante per l'Inter era invece quella di Ibrahimovic al Barça per 69,5 milioni.

"Non si tratta invece del record assoluto per un trasferimento in Premier League: per poco, ma resiste il primato stabilito 3 giorni fa da Grealish, ceduto dall'Aston Villa al City per 117 milioni. Lukaku percepirà 12 milioni netti più 3 di bonus. Sono previste ricche commissioni per il suo agente, Federico Pastorello, che ha orchestrato l'affare e una percentuale per la mamma di Lukaku, la signora Adolphine, assai influente nelle decisioni chiave della carriera del figlio. L'Inter dovrà riconoscere il 6% della cifra allo United (6,9 milioni) e il 5% (5,7) alle squadre nelle quali Lukaku si è formato, dunque poco più di 12,5 milioni di incasso in meno. Il risparmio sull'ammortamento di Lukaku (una cinquantina di milioni) e sul suo stipendio (8,5 netti più 1,5 di bonus a stagione per il prossimo triennio) sono autentiche boccate d'ossigeno visto che la proprietà per il 2021-22 ha richiesto tra tagli agli ammortamenti e agli ingaggi una riduzione di 325 milioni", sottolinea il Corriere dello Sport.