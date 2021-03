Lukaku, non solo bomber. Per l’attaccante dell’Inter anche un record insolito

Il centravanti dell'Inter ha servito a Sanchez l'ottavo assist stagionale, non solo tanti gol è prezioso anche per i compagni

Romelu Lukaku non è solo un grande goleador. Il centravanti dell'Inter è un riferimento fondamentale per i compagni ed è diventato anche un assist man importantissimo per i nerazzurri. Questo il tweet di Opta: