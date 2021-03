Lukaku batte tutti. Da Ronaldo a Ibra e Icardi: media gol pazzesca per Romelu

Numeri pazzeschi quelli del centravanti dell'Inter che batte tutti gli attaccanti nerazzurri precedenti per media gol

Momento d'oro per Romelu Lukaku che in questa stagione sta confermando di essere un bomber letale. Aveva ragione Conte quando, nella passata stagione, lo ha voluto a tutti i costi all'Inter. E il centravanti belga lo sta ripagando a suon di gol. Da quando veste la maglia nerazzurra ha siglato 58 reti in 82 partite, con la media gol più alta di tutti i migliori attaccanti passati dall'Inter.