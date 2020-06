Lukaku da record, è il miglior debuttante dell’Inter degli ultimi 70 anni. GdS: “Ma con le big…”

L’Inter ritrova San Siro dopo quasi quattro mesi dall’ultima volta. I nerazzurri saranno impegnati in serata (21.45) contro la Sampdoria in un match che, se vinto, può ridurre a 5 e 6 il gap da Lazio e Juventus. Per questo Conte si aspetta una reazione da parte dei suoi due attaccanti, a partire da Lukaku che va a caccia di un record ambizioso.

LUKAKU – “Lukaku sta bene e sa che comunque vada l’attacco dell’Inter anche l’anno prossimo avrà lui come centro di gravità: è l’uomo per tutte le stagioni, il più utilizzato da Conte, e vuole chiudere una annata nerazzurra da record”, spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge. “Certo, c’è il tarlo della scarsa vena contro le big che continua a essere una sua costante, però Rom quest’anno è sempre riuscito a tirarsi su dopo alcune partite di down”. Lukaku, in ogni caso, è giunto a 23 gol in stagione, risultando il debuttante nerazzurro che ha segnato più gol negli ultimi 71 anni con 17 gol in Serie A. Il belga ha fatto meglio di Ronaldo (il Fenomeno ne fece 16 nel 1997-1998) e ora si pone l’obiettivo di agganciare Nyers (20 gol) e Meazza (25). Un obiettivo non così inarrivabile ma servirà ritrovare l’intesa con Lautaro ma sarà fondamentale anche l’apporto di Eriksen, in grado di rifornire la coppia-gol.