Inter, ecco il piano per il recupero di Lukaku: dalla crioterapia fino al lavoro ad Appiano

Così l'Inter programma il lavoro di recupero del centravanti belga

"Romelu ha bisogno del recupero tra un match e l’altro". E' chiara La Gazzetta dello Sport nel raccontare il momento di Romelu Lukaku che sembra affaticato e un po' appannato. L'obiettivo è però quello di riaverlo al meglio il prima possibile. Ecco il piano del club secondo la Rosea: "È maniacale nella prevenzione, nella cura dei particolari. La schiena, ad esempio, in passato gli ha provocato più di un problema: le scelta del letto, e soprattutto del materasso, non è stata una banalità. L’ultimo acquisto in casa Lukaku è stato una vasca per la crioterapia, piazzata nell’abitazione di City Life, da usare secondo le necessità, ma principalmente dopo le partite o nei giorni immediatamente successivi. Eccolo qui, il discorso del tempo.