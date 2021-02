TS – Lukaku, qualcosa è cambiato dopo il derby. I numeri da migliorare

Il giocatore nerazzurro, imprescindibile per Conte, sembra stanco. Ma deve ritrovarsi presto perché servono i suoi gol

Dopo Juventus-Inter, nel mirino dei media è finito Lukaku. Proprio lui. Per il suo rendimento con le grandi. Zero gol in quattro partite con la Juve. Un tabù che non è riuscito a sfatare neanche nella partita di ritorno di Coppa Italia quando c'era da ribaltare il risultato dell'andata. Quando c'era da fare la differenza dato che, per il giallo incassato per la lite con Ibra, era squalificato. Il gol non è arrivato. "Zero pericoli sottoporta - gli errori sono stati di Lautaro - e una fatica tremenda a emergere su De Ligt e Demiral", si legge su TuttoSport.