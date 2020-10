VIDEO / Lukaku, regali fashion da Versace: “Sono il giocatore più attraente della squadra e ora…”

Appuntamento importante per Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter ha ricevuto da Donatella Versace dei regali che lo rendono ancora più alla moda di prima. Questo il video e le parole dell’attaccante nerazzurro:

“La famiglia Versace mi ha mandato un paio di regali. Questi pantaloni sono fantastici, spero ci sia anche la parte sopra. Non mi deludono mai. Ma anche io non voglio deluderli, questo è sicuro. Questo è perfetto per andare a cena. Sono già alto, ma con queste sarei ancora più alto. Versare è il primo marchio di moda che i miei genitori mi hanno fatto conoscere. Per cui avere l’opportunità di rappresentarli è un onore per me e Donatella è una grande amica. Siamo come una famiglia, loro si prendono cura di me e io di loro. So di essere il giocatore più attraente della squadra, è un dato di fatto. Ma ora… è incredibile! Grazie alla famiglia Versace”.