Inter, Lukaku leader indiscusso: “Ecco cosa gli hanno chiesto i compagni domenica sera”

Un ruolo voluto, conquistato nel modo migliore, attraverso sorrisi ed esempi positivi, senza bisogno di gesti eclatanti o fuori posto. Romelu Lukaku è ormai il leader indiscusso del mondo Inter . Un'investitura arrivata da tutti i compagni di squadra, come testimonia quanto racconta la Gazzetta dello Sport:

"(...) E con una crescente leadership fuori dal campo: non è certo un caso che domenica sera, appena atterrato da un volo intercontinentale da Miami, siano stati proprio i compagni a chiedergli di passare prima possibile alla Pinetina. In quell’occasione è arrivata anche la conoscenza diretta del nuovo allenatore, con tanto di foto in bella mostra sui social".