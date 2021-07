Inter, i giovani la chiave: “Un nome a sorpresa può lasciare a titolo definitivo”

Grazie allo straordinario lavoro del proprio settore giovanile, l'Inter in sede di mercato ha la possibilità di giocarsi alcuni jolly

Grazie allo straordinario lavoro del proprio settore giovanile, l'Inter in sede di mercato ha la possibilità di giocarsi alcuni jolly di notevole importanza. I giovani nerazzurri, infatti, sono ambitissimi in giro per l'Italia e non solo. Da Satriano e Agoume (i più richiesti) a Colidio e Salcedo. Proprio quest'ultimo, secondo calciomercato.com, potrebbe lasciare un po' a sorpresa l'Inter a titolo definitivo, dopo una stagione non eccelsa a Verona. Se in un primo momento in Viale della Liberazione sembravano decisi a voler puntare su di lui per il futuro, dunque, non è ora escluso che Salcedo parta definitivamente dall'Inter, magari nell'ambito di uno scambio: