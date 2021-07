In Belgio: “L’Italia ha la Ferrari, Versace, Gucci. Noi abbiamo Lukaku”

Il giocatore dell'Inter è considerato un punto di riferimento dai media della sua Nazione. Ma sono anche preoccupati degli infortuni di De Bruyne ed Hazard

«L'Italia ha la Ferrari, Versace, Gucci, Prada, la Vespa. Ma noi abbiamo Lukaku». Il direttore della redazione sportiva di HLN, quotidiano belga, ripone tutte le speranze nell'attaccante dell'Interche stasera sfida col Belgio l'Italia. Il giornalista Stephan Keygnaert segue la tendenza che c'è nel suo Paese: il calciatore nerazzurro è un punto di riferimento per il ct ma anche per tutti i tifosi. Ha anche parlato della possibile assenza in campo di De Bruyne ed Hazard.